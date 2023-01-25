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В кожаном пальто и тренче: Тина Кунаки показала два образа на Парижской неделе моды

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1532
Время на прочтение
1 мин
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В кожаном пальто и тренче: Тина Кунаки показала два образа на Парижской неделе моды

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Французская модель и жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – посетила несколько показов на Парижской неделе моды.

25-летняя Тина стала одной из звездных гостей ужина, организованного Домом Gucci в отеле Ritz, в столице Франции. Одета Кунаки в красное кожаное пальто с серыми полосами и поясом на талии и обута в высокие сапоги на шнуровке и каблуках. На шее у звезды жемчужный чокер. С похожим колье на этом же мероприятии появилась и британская модель Рози Хантингтон-Уайтли. Тина распустила свои длинные кудрявые волосы и сделала насыщенный макияж.

Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Также модель присутствовала на показе Alexandre Vauthier Haute Couture весна-лето 2023 в рамках Парижской недели моды. Там Кунаки появилась в бежевом тренче, сером пуловере, синих джинсах и обута в кроссовки. Волосы тогда звезда собрала в пучок и сделала менее яркий мейкап.

Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Напомним, на вечеринке Gucci также присутствовала экс-первая леди Франции Карла Бруни. Она приехала в красивом кремовом пальто с меховой отделкой.

Карла Бруни / © Getty Images
Карла Бруни / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1532
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