В кожаном плаще и лоферах: королева Летиция в стильном аутфите приехала на семинар

Королева Летиция, как бывшая журналистка, уделяет этой теме и сейчас много своего личного внимания.

Сегодня Ее Величество присутствовала на закрытии 16-го Международного семинара по языку и журналистике FundéuRae и Фонда Сан-Мильян-де-ла-Коголла, который проходил в монастыре Юсо.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция появилась на публике в длинном кожаном плаще черного цвета от Lottusse за 1949 евро, широких брюках с высокой талией от Zara, базовом черном вязаном топе с круглым вырезом от Hugo Boss и кожаных лоферах от итальянской компании Martinelli, стоимостью 140 евро. В руках Летиция держала черную сумку из змеиной кожи с золотой цепочкой от Nina Ricci.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Из украшений супруга короля Филиппа VI надела тройные серьги Gold&Roses в дополнение к своему любимому кольцу Coreterno. Ее распущенные волосы были красиво уложены волнами, а макияж был в теплых медно-бежевых оттенках.

А недавно королева Летиция с супругом королем Филиппом посещала 25-летие газеты La Razon в ее штаб-квартире в Мадриде, где появилась в роскошном платье с открытыми плечами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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