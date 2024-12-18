В кожаном платье и ботфортах: 60-летняя похудевшая Мишель Обама появилась на шоу

Мишель Обама приняла участие в "Шоу Дженнифер Хадсон" в Калифорнии. На сцене экс-первая леди продемонстрировала эффектный лук.

Она была одета в кожаное платье с круглым вырезом и асимметричным подолом из осенней коллекции 2024 года бренда Bottega Veneta. Сверху Мишель надела графитовый пиджак оверсайз.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Аутфит Обама дополнила черными кожаными ботфортами на невысоких шпильках.

Ее волосы были заплетены в косички, часть из которых она собрала в высокий пучок. Бывшая первая леди сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши массивными красно-золотыми серьгами, пальцы – кольцами и завершила образ длинным маникюром. Мишель выглядела похудевшей и красивой.

Напомним, Мишель Обама в трикотажном топе и стильных джинсах поддержала Камалу Харрис на выборах.

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