В кожаном платье и ботфортах: 60-летняя похудевшая Мишель Обама появилась на шоу

Бывшая первая леди США находится в отличной физической форме.
Мишель Обама приняла участие в "Шоу Дженнифер Хадсон" в Калифорнии. На сцене экс-первая леди продемонстрировала эффектный лук.
Она была одета в кожаное платье с круглым вырезом и асимметричным подолом из осенней коллекции 2024 года бренда Bottega Veneta. Сверху Мишель надела графитовый пиджак оверсайз.
Аутфит Обама дополнила черными кожаными ботфортами на невысоких шпильках.
Ее волосы были заплетены в косички, часть из которых она собрала в высокий пучок. Бывшая первая леди сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши массивными красно-золотыми серьгами, пальцы – кольцами и завершила образ длинным маникюром. Мишель выглядела похудевшей и красивой.
Напомним, Мишель Обама в трикотажном топе и стильных джинсах поддержала Камалу Харрис на выборах.
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