В кожаном платье и ботильйонах: герцогиня Йоркская попала в объективы нью-йоркских папарацци

Сару запечатлели по пути на съемки шоу "Прямой эфир с Келли и Райаном" - американское утреннее ток-шоу, которое ведут Келли Рипа и Райан Сикрест в Нью-Йорке.

63-летняя герцогиня Йоркская в этот день блистала на публике в кожаном платье с поясом на талии от Dolce & Gabbana, которое сочетала с черными замшевыми ботильйонами на шнуровке и золотыми заклепками на каблуках.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

У Сары были распущены ее рыжие волосы, а на голове был обруч с цветными камнями. Она подчеркнула макияжем глаза и надела несколько золотых браслетов на запястье. В США герцогиня Йоркская приехала, чтобы продвигать свою книгу "Самая интригующая леди".

Буквально на днях она встречалась с редактором Самантой Бэрри в Нью-Йорке, где также представила свою новую книгу. Пока Сара в США журналисты не упустили возможности задать ей вопрос о том, как она относится к Меган и Гарри.

Сара Йоркская с Самантой Бэрри / Фото: Associated Press

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