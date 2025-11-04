В кожаном платье и туфлях в тон: королева Максима сходила в клуб в эффектном луке

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество побывала в клубе The Offline Club — это социальное предприятие, ориентированное на создание реальных связей, где люди могут встречаться без телефонов, устраивать вечеринки, играть в игры и проводить время в тишине.

Во время встречи королева Максима присоединилась к Hangouts and Offline Reading Party, в ходе которой участники осознанно выходят из сети, чтобы ощутить умиротворение, творчество и человечность. Королева Максима также поговорила с организаторами и постоянными участниками о важности офлайн-социальных связей и о том, как The Offline Club помогает людям более осознанно использовать цифровые технологии.

Королева Максима / © Getty Images

На встрече Максима появилась в кожаном платье от Massimo Dutti болотного цвета, которое надела поверх белой рубашки и подобрала ему в тон туфли Gianvito Rossi и клатч Bottega Veneta. Ее образ дополняли серьги Olympia Babylonia, браслет Dinh Van и кольцо Olympia Babylonia на пальце. Также Максима сделала любимый красный маникюр, простую укладку и легкий макияж.

