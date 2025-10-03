В кожаном платье и в компании бойфренда: принцесса Монако на ужине в Париже

Принцесса Александра и Бен Сильвестр / © Getty Images

Младшая дочь принцессы Каролины (старшей дочери княгини Грейс Келли и князя Ренье III) и Эрнста Августа, принца Ганноверского — Александра и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн, посетили ужин «Societe Des Amis Du Musee D’Orsay» в Париже.

Принцесса надела для этого выхода платье с черным трикотажным верхом в рубчик и кожаной макси-юбкой, обула замшевые остроносые туфли на каблуках и взяла с собой черную кожаную сумку. Александра сделала минималистичный макияж, распустила волосы, а из украшений дополнила образ серьгами-кольцами, золотым браслетом на запястье и темно-красным маникюром.

Бен Сильвестр выбрал для светского появления темно-синий классический костюм, рубашку и галстук, и обул туфли.

Летом, напомним, пара посещала летний бал в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже. Тогда принцесса была в черном платье силуэта «русалка», расшитого камнями и на тонких бретельках, подчеркивающее ее декольте.