ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

В кожаном платье и в компании бойфренда: принцесса Монако на ужине в Париже

Монакская принцесса, племянница правящего князя Альбера II, вышла в свет со своим возлюбленным.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Александра и Бен Сильвестр

Принцесса Александра и Бен Сильвестр / © Getty Images

Младшая дочь принцессы Каролины (старшей дочери княгини Грейс Келли и князя Ренье III) и Эрнста Августа, принца Ганноверского — Александра и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн, посетили ужин «Societe Des Amis Du Musee D’Orsay» в Париже.

Принцесса надела для этого выхода платье с черным трикотажным верхом в рубчик и кожаной макси-юбкой, обула замшевые остроносые туфли на каблуках и взяла с собой черную кожаную сумку. Александра сделала минималистичный макияж, распустила волосы, а из украшений дополнила образ серьгами-кольцами, золотым браслетом на запястье и темно-красным маникюром.

Принцесса Александра и Бен Сильвестр / © Getty Images

Принцесса Александра и Бен Сильвестр / © Getty Images

Бен Сильвестр выбрал для светского появления темно-синий классический костюм, рубашку и галстук, и обул туфли.

Летом, напомним, пара посещала летний бал в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже. Тогда принцесса была в черном платье силуэта «русалка», расшитого камнями и на тонких бретельках, подчеркивающее ее декольте.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie