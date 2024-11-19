В кожаном сарафане и любимых рыжих сапогах: герцогиня Софи посетила колледж в Лондоне

Софи, как всемирный посол Международного агентства по профилактике слепоты, посетила лабораторию Fight for Sight в Университетском колледже в Лондоне.

Для появления на публике герцогиня выбрала весьма необычный ансамбль – шелковую блузку с цветочным принтом ME + EM и кожаный сарафан от Loewe с поясом на талии, который уже носила ранее в сочетании с рыжими высокими сапогами из замши на каблуках Gianvito Rossi, которые также обувала уже много раз в этом году.

Герцогиня Эдинбургская уложила свои светлые волосы небрежными волнами, ниспадающими на плечи, выбрала пару золотых серег-колец с цветочным узором от Giulia Barela и взяла с собой клатч из змеиной кожи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Днем ранее герцогиня Софи также посетила прием в честь 60-летия благотворительной организации "Благополучие женщин", покровительницей которой она является, и посетила Лабораторию борьбы за зрение в Институте офтальмологии Лондонского университетского колледжа.

А на прошлой неделе мы видели Софи на нескольких мероприятиях в честь Дня памяти.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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