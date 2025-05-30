- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 490
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожаном топе и брюках клеш: стильная королева Летиция посетила светское мероприятие
Королева Летиция приняла участие в Национальном финале научных монологов «Solo De Ciencia» в Circulo de las Bellas Artes в Мадриде.
Королева присутствовала на финале иберо-американского конкурса научных монологов «Solo de Ciencia», цель которого — «вовлекать и обучать исследователей распространению научных знаний с самых ранних этапов их профессиональной карьеры», как сообщается на сайте королевского двора.
Летиция появилась на публике в образе total black, надев структурированный топ из искусственной кожи с короткими рукавами и выступающими подплечниками, который дополнила подходящими брюками прямого кроя и утянутой талией и черными туфлями-лодочками на каблуках. У королевы были распущены волосы, она сделала насыщенный макияж, надела золотые серьги-кольца в уши и свое любимое кольцо от Coreterno.
(листайте фото вправо)
В Instagram испанской королевской семьи поделились снимками с прошедшего мероприятия.
Напомним, на днях король Филипп VI и королева Летиция посещали город Гваделупе, где Ее Величество появилась в новое платье-рубашке в цветочный принт.