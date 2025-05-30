В кожаном топе и брюках клеш: стильная королева Летиция посетила светское мероприятие

Королева Летиция

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Королева присутствовала на финале иберо-американского конкурса научных монологов «Solo de Ciencia», цель которого — «вовлекать и обучать исследователей распространению научных знаний с самых ранних этапов их профессиональной карьеры», как сообщается на сайте королевского двора.

Летиция появилась на публике в образе total black, надев структурированный топ из искусственной кожи с короткими рукавами и выступающими подплечниками, который дополнила подходящими брюками прямого кроя и утянутой талией и черными туфлями-лодочками на каблуках. У королевы были распущены волосы, она сделала насыщенный макияж, надела золотые серьги-кольца в уши и свое любимое кольцо от Coreterno.

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В Instagram испанской королевской семьи поделились снимками с прошедшего мероприятия.

Напомним, на днях король Филипп VI и королева Летиция посещали город Гваделупе, где Ее Величество появилась в новое платье-рубашке в цветочный принт.

Королева Летиция и король Филипп VI в городе Гваделупе / © Instagram испанской королевской семьи