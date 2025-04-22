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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В кожаном тренче с поясом: красивая Мелания Трамп появилась с мужем на пасхальных праздниках

54-летняя первая леди США в стильном луке почитала детям книгу и приняла участие в катании пасхальных яиц.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания и Дональд Трампы

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп устроили в Белом доме пасхальные празднования. Сначала они появились на балконе Голубой комнаты, откуда Трамп произнес речь.

/ © Associated Press

© Associated Press

Затем супруги приняли участие в традиционных соревнованиях по катанию яиц Easter Egg Roll на Южной лужайке. Они свистели в свитки, а дети с помощью деревянных ложек перекочевали пасхальные яйца по лужайке.

/ © Associated Press

© Associated Press

А еще в этот день первая леди прочла детям тематическую книгу Мэрилин Садлер «Зайка с большим сердцем».

/ © Associated Press

© Associated Press

Мелания появилась на празднованиях в стильном аутфите. На ней был кожаный двухбортный тренч ванильного оттенка с пуговицами в тон от канадского бренда Mackage. Талию она подчеркнула кожаным поясом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ госпожа Трамп дополнила необычной для нее моделью обуви – светлыми лакированными туфлями с золотыми пряжками от французского бренда Roger Vivier.

/ © Associated Press

© Associated Press

Первая леди сделала укладку с локонами, любимый макияж смоки-айс и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки — кольцами с камнями.

/ © Associated Press

© Associated Press

Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на ежегодном обеде первой леди в Музее Конгрессового клуба в Вашингтоне предстала в белом брючном костюме от Dior и бледно-розовой блузке с бантом от швейцарского бренда Akris.

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