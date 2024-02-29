В кожаном тренче с рюшами: стильная Брижит Макрон появилась на Парижской неделе моды

Первую леди Франции можно увидеть не только на официальных мероприятиях и деловых встречах, но и на фэшн-ивентах.

Брижит Макрон посетила показ женской одежды IFM Master of Arts сезона осень/зима 2024-2025, которая состоялась в рамках Парижской недели моды.

Первая леди выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней был кожаный тренч на молнии и с рюшами, топ и прямые джинсы.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Наряд Брижит дополнила черными ботильонами на грубой подошве и стеганной сумочкой.

Свой лук Макрон завершила укладкой с прикорневым объемом, макияжем смоки-айс и кольцами с бриллиантами.

Напомним, Брижит Макрон приехала в Стокгольм в элегантном наряде и с сумкой Louis Vuitton.

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