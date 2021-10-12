В кожаном жакете и блузке с цветочным принтом: Хиллари Клинтон на вечернем ток-шоу

В кожаном жакете и блузке с цветочным принтом: Хиллари Клинтон на вечернем ток-шоу

Бывший госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон пришла на развлекательную программу.

Хиллари Клинтон приняла участие в съемках развлекательного ток-шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом" в Нью-Йорке. Вместе с Хиллари в гости к ведущему пришла также канадская писательница в жанре детектива - Луиза Пенни.

Хиллари Клинтон и Луиза Пенни / Getty Images

Экс-госсекретарь США выбрала сдержанный лук. На ней был кожаный черный жакет, черная блузка с романтическим цветочным принтом и золотыми пуговицами на манжетах, а также черные широкие брюки со стрелками.

Хиллари Клинтон / Getty Images

Наряд Клинтон дополнила черными туфлями и черной маской на лице. В ушах у нее были золотые серьги, а на руках – золотые браслеты. Волосы ее были уложены в аккуратную прическу, а в макияже акцент сделан на глазах, которые она подвела черным карандашом.

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