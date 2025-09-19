ТСН в социальных сетях

В кожаном жакете и джинсах: Брижит Макрон посетила художественную инсталляцию в Париже

Первая леди Франции удачно сочетала в своем образе кожу и деним.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон посетила в Париже художественную инсталляцию JR, которую организовали, чтобы почтить память жертв в дорожно-транспортных происшествиях.

Первая леди появилась там в стильном луке. На ней был черный кожаный жакет с большими накладными карманами, черный топ и синие джинсы-скинни с черным кожаным поясом.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Аутфит Макрон дополнила черными ботильонами на каблуках от Christian Louboutin, объемным париком, черными солнцезащитными очками, интересным серебряным кольцом и часами с черным ремешком.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета слоновой кости и с букетом цветов предстала на деловой встрече.

