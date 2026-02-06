ТСН в социальных сетях

В кожаном жакете и классических брюках: королева Матильда появилась на мероприятии

Королева Матильда посетила сегодня важное мероприятие.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество приехала в Центр поддержки жертв сексуального насилия (CPVS) в Лоделинсарте.

Жертвы сексуального насилия получают там всестороннюю поддержку, включая медицинскую помощь, юридическую помощь и психологическую поддержку, в комфортной и уважительной обстановке, которая признает их страдания.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева надела короткий кожаный жакет красного цвета в сочетании с серыми классическими брюками со стрелками и кожаными туфлями-лодочками на каблуках. Она также держала под мышкой серый замшевый клатч, а образ дополнила сапфировым кольцом, золотым браслетом на запястье и золотыми часами.

У Матильды была ее фирменная укладка, легкий макияж на лице и в ушах крупные серьги-клипсы.

Напомним, ранее мы показывали забавное фото королевы Матильды и королевы Максимы, когда обе дамы появились на мероприятии в одинаковых пальто.

