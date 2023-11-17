В кожаном жакете и синих брюках: королева Матильда блеснула новым образом

Ее Величество королева Матильда посетила школу GVKS Groenendaal во время недели чтения для детей в Мерксеме.

50-летняя королева надела в этот день яркий красный кожаный жакет, синие брюки со стрелками в тон которым подобрала длинное шерстяное пальто и кожаные сапоги на устойчивых каблуках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Свой дневной аутфит Матильда дополнила крупными серьгами в ушах, синим клатчем, надела свое помолвочное кольцо с сапфиром и часы на запястье. У королевы была ее классическая прическа и легкий макияж на лице.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Периодически мы видим королеву Матильду на публике в кожаных нарядах. В прошлый раз, к примеру, она приехала на рабочее мероприятие в зеленой трикотажной кофте, к которой подобрала юбку из лаковой кожи насыщенного зеленого цвета, а также пальто в принт и обула туфли-лодочки из кожи рептилии.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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