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В кожаном жакете от Louis Vuitton: Брижит Макрон встречала гостей у Елисейского дворца
Президентские супруги Франции приветствовали президента и первую леди Эквадора, приехавших в Париж с официальным визитом.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, президента Эквадора Даниэля Нобоа с супругой Лавинией Вальбонези, которые с официальным визитом приехали в Париж.
Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ. На ней была белая рубашка и черный кожаный жакет с белой окантовкой и большими накладными карманами от ее любимого бренда Louis Vuitton. Верх супруга президента скомбинировала с черными брюками слегка расклешенными внизу и со стрелками.
Наряд Брижит дополнила черными остроносыми ботильонами. У нее был объемный парик, макияж смоки-айс и французский маникюр. Руки она украсила кольцами с большими камнями.
Напомним, Брижит Макрон надела на ужин черный костюм с короткой юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.