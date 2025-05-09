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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В кожаном жакете от Louis Vuitton: Брижит Макрон встречала гостей у Елисейского дворца

Президентские супруги Франции приветствовали президента и первую леди Эквадора, приехавших в Париж с официальным визитом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, президента Эквадора Даниэля Нобоа с супругой Лавинией Вальбонези, которые с официальным визитом приехали в Париж.

Эммануэль и Брежит Макрон, Даниэль Нобоа и Лавиния Вальбонези / © Getty Images

Эммануэль и Брежит Макрон, Даниэль Нобоа и Лавиния Вальбонези / © Getty Images

Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ. На ней была белая рубашка и черный кожаный жакет с белой окантовкой и большими накладными карманами от ее любимого бренда Louis Vuitton. Верх супруга президента скомбинировала с черными брюками слегка расклешенными внизу и со стрелками.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд Брижит дополнила черными остроносыми ботильонами. У нее был объемный парик, макияж смоки-айс и французский маникюр. Руки она украсила кольцами с большими камнями.

Напомним, Брижит Макрон надела на ужин черный костюм с короткой юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.

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