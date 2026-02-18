В кожаном жакете рыжего оттенка: Брижит Макрон с мужем прибыла в Мумбаи

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон с официальным визитом прибыл в Мумбаи. Супругов торжественно встречали в аэропорту.

Из самолета первая леди вышла в кожаном жакете рыжего оттенка, белой блузке и черных прямых брюках со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Образ Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и деликатным ожерельем на шее.

Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук с принтом.

Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие надела стильное черное пальто с ремешками.