- Общество
- 270
- 1 мин
В кожаном жакете рыжего оттенка: Брижит Макрон с мужем прибыла в Мумбаи
Президентская чета начала трехдневный официальный визит в Индию.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон с официальным визитом прибыл в Мумбаи. Супругов торжественно встречали в аэропорту.
Из самолета первая леди вышла в кожаном жакете рыжего оттенка, белой блузке и черных прямых брюках со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках.
Образ Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и деликатным ожерельем на шее.
Эммануэль был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук с принтом.
Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие надела стильное черное пальто с ремешками.