В кожаном жакете с белой каймой: стильная Брижит Макрон на мероприятии в Париже

Брижит Макрон вместе с мужем-президентом Эммануэлем Макроном приняла участие в торжественном открытии "Павильона Франции" в одном из музеев в Париже. Именно этот павильон будет представлен на Всемирной выставке 2025 года в японском городе Осака.

Первая леди позировала там в черном кожаном жакете с белой каймой и большими накладными карманами, черном топе и прямых черных брюках.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфит Брижит дополнила объемной прической, макияжем смоки-айс, лаконичным ожерельем и кольцами.

Напомним, Брижит Макрон в двубортном пальто и с сумкой Louis Vuitton посетила Неделю моды в Париже.

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