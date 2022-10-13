В кожаной куртке и юбке с вышивкой: эффектный выход королевы Рании

Королева Иордании Рания поделилась в своем блоге в Instagram новым снимком с очередного рабочего мероприятия и продемонстрировала красивый образ.

Ее Величество написала, что рада была познакомиться с командой разработчиков мобильного приложения Makesy и узнать больше об их стремлении связать местных ремесленников с дизайнерами и покупателями через электронную коммерцию.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

А снимком с этой встречи поделилась в соцсети. На рабочее мероприятие Ее Величество приехала в белой футболке, сочетая ее с пышной белой юбкой с высокой талией и разноцветной цветочной вышивкой на подоле от колумбийского бренда Silvia Tcherassi, стоимостью 690 долларов. И дополнила образ красной кожаной курткой без рукавов и туфлями-лодочками в тон на каблуках.

У Рании были распущены длинные волосы, на лице красивый макияж с акцентом на губах и глазах, а в ушах - серьги геометрической формы.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева улыбалась, когда общалась с людьми на этом мероприятии.

Ранее мы показывали очень милое семейное фото, которым поделилась королева Иордании в соцсети. На нем она запечатлена с мужем-королем Абдаллой II.

Читайте также: