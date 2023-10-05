В кожаной юбке и на шпильках: фотографы подловили министра иностранных дел Германии во время разговора с коллегой

Фотографы запечатлели, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разговаривала с министром обороны Борисом Писториусом во время заседания кабинета министров Германии в канцелярии в Берлине. Они сидели на лавочке у окна с видом на парк или лес.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена была одета в темно-бордовый свитер и кожаную юбку в тон длины миди с разрезом спереди. Наряд министр скомбинировала с темно-бордовыми кожаными туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфит Бербок дополнила серьгами-кольцами, золотым браслетом и часами. Лук она завершила максимально нейтральным макияжем. Политик выглядела эффектно в этом аутфите.

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