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В кожаной юбке и на шпильках: фотографы подловили министра иностранных дел Германии во время разговора с коллегой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1229
Время на прочтение
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В кожаной юбке и на шпильках: фотографы подловили министра иностранных дел Германии во время разговора с коллегой

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена Бербок выглядела эффектно.

Фотографы запечатлели, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разговаривала с министром обороны Борисом Писториусом во время заседания кабинета министров Германии в канцелярии в Берлине. Они сидели на лавочке у окна с видом на парк или лес.

Анналена Бербок / © Associated Press
Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена была одета в темно-бордовый свитер и кожаную юбку в тон длины миди с разрезом спереди. Наряд министр скомбинировала с темно-бордовыми кожаными туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / © Associated Press
Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфит Бербок дополнила серьгами-кольцами, золотым браслетом и часами. Лук она завершила максимально нейтральным макияжем. Политик выглядела эффектно в этом аутфите.

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Дата публикации
Просмотры
1229
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