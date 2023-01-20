В кожаной юбке и на шпильках: королева Летиция приехала на деловую встречу

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на встрече в штаб-квартире RAE (Королевской испанской академии) в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

50-летняя королева выглядела весьма стильно и была одета в голубую блузку, черную кожаную юбку с разрезом и высокой талией с широким поясом, пальто, а также обула кожаные туфли-лодочки на каблуках и в руках держала небольшую черную сумку на короткой ручке.

К образу Ее Величество гармонично подобрала серьги-висюльки с цветными камнями, сделала красивый макияж и распустила волосы. Ее супруг король Филипп VI был в синем длинном пальто, синих брюках и черных туфлях-лоферах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Двумя днями ранее, напомним, король и королева посещали туристическую ярмарку FITUR 2023 в Ифеме. Туда Летиция приехала одетая в черный джемпер с V-образным вырезом на декольте и белым воротником от Sandro Paris и черных брюках из крепа от своей любимой марки Boss с поясом на талии. Обута королева была в черные ботинки на квадратных каблуках от Unisa.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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