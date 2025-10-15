ТСН в социальных сетях

Общество
95
2 мин

В кожаной юбке и с кольцом от украинского бренда: Меган Маркл посетила саммит в Вашингтоне

Герцогиня Сассекская выступила на саммите самых влиятельных женщин журнала Fortune в Вашингтоне.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Меган побеседовала с Элисон Шонтелл, главным редактором и директором по контенту журнала Fortune. На сессии под названием «Влияние нового уровня: беседа с Меган, герцогиней Сассекской» Элисон задала вопрос о сотрудничестве с Netflix.

«Тогда у нас с мужем был общий контракт с Netflix, похожий на контракт Higher Ground и Обамы. Когда он подошел к концу, его продление — что было невероятным признаком прочности нашего партнерства — теперь стало соглашением о праве первого выбора. Это также интересно, потому что дает нам гибкость: мы можем сначала обратиться к нашим партнерам, а затем одновременно приобрести контент, который может не подойти Netflix, но найдет применение где-то еще», — цитирует беседу журнал People.

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

Шонтелл также спросила, вернется ли сериал о ее стиле жизни «С любовью, Меган» с третьим сезоном на Netflix.

На что Меган ответила: «Ну, праздничный выпуск выйдет в ноябре. Он действительно хороший». «Восемь эпизодов в двух сезонах — это огромный труд», — добавила она. Меган также намекнула, что в праздничном выпуске будут показаны методы упаковки подарков.

В ходе встречи Меган размышляла о важности поддержки женщин друг друга в бизнесе.

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

«И как женщины, когда мы поддерживаем друг друга, мы не просто поддерживаем друг друга в жизни. Мы поддерживаем наследие друг друга», — сказала она. «И это очень важно. Поддерживая или инвестируя в другую женщину-основательницу, я вкладываюсь в то, что она сделает для культуры, для своего бизнеса, в наследие, которое она оставит, и в то, как этот бренд, если это бренд потребительских товаров, будет представлен в домах людей. Поэтому всн это принципиально важно, и я не думаю, что нам следует избегать этого разговора. Я думаю, что мы должны вместе его активно развивать», — подытожила герцогиня Сассекская.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня появилась на мероприятии в итальянской юбке из веганской кожи от Brochuwalker за 399 долларов и блузке в тон, обула светлые замшевые туфли с застежками вокруг щиколотки. Волосы Меган распустила и зачесала назад, сделала красивый макияж и нюдовый маникюр. В ее ушах сверкали золотые серьги, а на пальцах было замечено новое украшение от украинского бренда Guzema — плоское кольцо-трио из желтого золота с россыпью мелких бриллиантов, стоимостью 84 600 долларов. Это не первый раз герцогиня Сассекская надевает украшения от украинского бренда, ранее мы уже видели на ней две пары серьг от Guzema Jewelry.

95
