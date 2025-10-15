В кожаной юбке и с кольцом от украинского бренда: Меган Маркл посетила саммит в Вашингтоне

Меган Маркл / © Getty Images

Меган побеседовала с Элисон Шонтелл, главным редактором и директором по контенту журнала Fortune. На сессии под названием «Влияние нового уровня: беседа с Меган, герцогиней Сассекской» Элисон задала вопрос о сотрудничестве с Netflix.

«Тогда у нас с мужем был общий контракт с Netflix, похожий на контракт Higher Ground и Обамы. Когда он подошел к концу, его продление — что было невероятным признаком прочности нашего партнерства — теперь стало соглашением о праве первого выбора. Это также интересно, потому что дает нам гибкость: мы можем сначала обратиться к нашим партнерам, а затем одновременно приобрести контент, который может не подойти Netflix, но найдет применение где-то еще», — цитирует беседу журнал People.

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

Шонтелл также спросила, вернется ли сериал о ее стиле жизни «С любовью, Меган» с третьим сезоном на Netflix.

На что Меган ответила: «Ну, праздничный выпуск выйдет в ноябре. Он действительно хороший». «Восемь эпизодов в двух сезонах — это огромный труд», — добавила она. Меган также намекнула, что в праздничном выпуске будут показаны методы упаковки подарков.

В ходе встречи Меган размышляла о важности поддержки женщин друг друга в бизнесе.

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

«И как женщины, когда мы поддерживаем друг друга, мы не просто поддерживаем друг друга в жизни. Мы поддерживаем наследие друг друга», — сказала она. «И это очень важно. Поддерживая или инвестируя в другую женщину-основательницу, я вкладываюсь в то, что она сделает для культуры, для своего бизнеса, в наследие, которое она оставит, и в то, как этот бренд, если это бренд потребительских товаров, будет представлен в домах людей. Поэтому всн это принципиально важно, и я не думаю, что нам следует избегать этого разговора. Я думаю, что мы должны вместе его активно развивать», — подытожила герцогиня Сассекская.

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня появилась на мероприятии в итальянской юбке из веганской кожи от Brochuwalker за 399 долларов и блузке в тон, обула светлые замшевые туфли с застежками вокруг щиколотки. Волосы Меган распустила и зачесала назад, сделала красивый макияж и нюдовый маникюр. В ее ушах сверкали золотые серьги, а на пальцах было замечено новое украшение от украинского бренда Guzema — плоское кольцо-трио из желтого золота с россыпью мелких бриллиантов, стоимостью 84 600 долларов. Это не первый раз герцогиня Сассекская надевает украшения от украинского бренда, ранее мы уже видели на ней две пары серьг от Guzema Jewelry.