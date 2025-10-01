В кожаной юбке и сапогах со змеиным принтом: королева Максима продемонстрировала красивый осенний аутфит

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Вернувшись в Нидерланды после нескольких дней, проведенных в Нью-Йорке на Ассамблее ООН, Максима уже обновляет свой осенний гардероб одеждой для холодной погоды.

Вчера королева посетила город Хенгело в провинции Оверэйссел на востоке Нидерландов и выбрала для появления на публике образ в осенних оттенках. На ней была блузка и юбка миди из искусственной кожи от Natan Сouture, в руках клатч из змеиной кожи в коричневых тонах, а обула Максима высокие грязно-зеленые сапоги на каблуках, частично декорированные змеиным принтом. У королевы был яркий маникюр, помолвочное кольцо на пальце и распущены белокурые волосы.

Королева Максима / © Getty Images

В королевском Instagram поделились видео с мероприятия.

Реклама

Напомним, после возвращения из США королева Максима со своим мужем королем Виллемом-Александром успели съездить во Францию. Там монаршая особа появилась в луке в стиле француженки.