- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожаной юбке и сапогах со змеиным принтом: королева Максима продемонстрировала красивый осенний аутфит
Королева Нидерландов посетила учебный центр Культурного фонда «Реставрация и инновации в строительстве», где молодые люди обучаются традиционным ремеслам, таким как обработка дерева и резьба по камню.
Вернувшись в Нидерланды после нескольких дней, проведенных в Нью-Йорке на Ассамблее ООН, Максима уже обновляет свой осенний гардероб одеждой для холодной погоды.
Вчера королева посетила город Хенгело в провинции Оверэйссел на востоке Нидерландов и выбрала для появления на публике образ в осенних оттенках. На ней была блузка и юбка миди из искусственной кожи от Natan Сouture, в руках клатч из змеиной кожи в коричневых тонах, а обула Максима высокие грязно-зеленые сапоги на каблуках, частично декорированные змеиным принтом. У королевы был яркий маникюр, помолвочное кольцо на пальце и распущены белокурые волосы.
В королевском Instagram поделились видео с мероприятия.
Напомним, после возвращения из США королева Максима со своим мужем королем Виллемом-Александром успели съездить во Францию. Там монаршая особа появилась в луке в стиле француженки.