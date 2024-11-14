В кожаной юбке и в эффектных серьгах: королева Максима на рабочей встрече

Королева Нидерландов нанесла визит в семейную компанию Priva BV в Де-Лире во время которого также был представлен ежегодный отчет "Состояние малого и среднего бизнеса в 2024 году" Нидерландского комитета по предпринимательству.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима знает все про финансы, так как до помолвки с наследным принцем Виллемом-Александром (ныне королем Нидерландов) она занимала должность вице-президента в одном из нью-йоркских банков.

На встречу королева приехала в зеленом аутфите, состоящем из кожаной юбки и укороченного жакета. Образ дополнила кожаным клатчем-конвертом из змеиной кожи, золотыми серьгами-висюльками, браслетом на запястье и черными кожаными часами. У Максимы были распущены ее белокурые волосы и макияж был выполнен в натуральных оттенках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как королева Максима пренебрегла визитом к мастеру маникюра.

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