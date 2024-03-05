В кожаной юбке с золотым аксессуаром: принцесса Таиланда на Неделе моды в Париже

Сириваннавари Нариратана в образе total black появилась на модном показе.

Принцесса Таиланда и дизайнер Сириваннавари Нариратана посетила показ коллекции осень/зима 2024-2025 бренда Schiaparelli, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивенте она появилась в черной блузке с халтером и в черной кожаной юбке, украшенной золотым круглым аксессуаром с интересным изображением.

Сированнавари Нариратана / Фото: Getty Images

Свой образ принцесса дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями с золотой фурнитурой и на высоких шпильках.

Сированнавари распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и красный маникюр. Аутфит дизайнер завершила золотыми серьгами, кольцами с камнями и часами с черным ремешком.

Напомним, Сириваннавари Нариратана на презентации коллекции своего бренда на Парижской неделе моды появилась в черном приталенном жакете с квадратными плечами, полупрозрачном черном боди с сексуальным декольте и пышной черно-белой мини-юбке с кружевом.

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