В кожаных брюках и блестящем жакете: стильная княгиня Шарлин сходила с мужем в ресторан

Супруги побывали на открытии нового ресторана Amazonico, расположенного на террасе на крыше Café de Paris в Монте-Карло. Княжеская чета открыла инаугурационную мемориальную доску в присутствии сестры князя - принцессы Стефании и других родственников.

Шарлин в этот вечер выглядела прекрасно и была одета в блейзер букле с бахромой черно-золотого цвета от Akris стоимостью 1 290 евро, дополнив его блузкой из шелкового люрекса темно-серебристого цвета от этого же бренда за 1 190 евро и обтягивающими кожаными брюками. Обута Шарлин была в черные туфли-слингбэки из кожи на каблуках от Gianvito Rossi, в руках держала клатч черного цвета, у нее па пальце сверкало помолвочное кольцо, которое она редко носит, а в ушах были серьги с бриллиантами. Княгиня сделала стильную укладку и макияж и выглядела прекрасно.

Ее муж Альбер был в темно-синем пиджаке, серых брюках, белой рубашке и с ярким галстуком.

Фотографиями княжеской четы поделились на странице в Facebook монакского княжеского дворца.

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