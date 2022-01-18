В кожаных брюках и с роскошным кольцом: Брижит Макрон сходила в кинотеатр

Первая леди Франции побывала на премьере французской драмы.
Вчера, 17 января, Брижит Макрон посетила премьеру фильма L'Amour C'Est Mieux Que La Vie, которая прошла в кинотеатре UGC Normandie в Париже.
Перед камерами первая леди позировала с режиссером картины Клодом Лелушем и съемочной командой.
Для этого события госпожа Макрон выбрала классическое черное пальто, черную водолазку и синие кожаные обтягивающие брюки с черными вставками.
Аутфит она дополнила замшевыми ботильонами на каблуках и черной маской с вышитым золотистым цветком и золотой цепочкой, которая крепилась к водолазке.
На руке у Брижит было роскошное золотое кольцо с огромным синим камнем.
Первой леди сделали аккуратную укладку и макияж с шоколадно-бежевыми тенями на века. Выглядела она прекрасно.
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