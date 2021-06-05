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В кожаных брюках и стильных кедах: 70-летняя Джилл Байден вернулась в Белый дом

В кожаных брюках и стильных кедах: 70-летняя Джилл Байден вернулась в Белый дом

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди выбрала необычный образ для перелета.

Президента США Джо Байдена и первую леди сфотографировали 4 июня возле Белого дома, куда они возвращались после небольшого отдыха в городе Рехобот-Бич. Президентская чета провела несколько дней вместе с семьей в своем доме, чтобы отпраздновать 70-й день рождение Джилл Байден, которое она отмечала 3 июня.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Для полета на президентском самолете первая леди выбрала простой и удобный аутфит, в котором сочетала черные кожаные брюки, кеды и удлиненную полосатую рубашку. Завершил лук Джилл Байден черный двубортный блейзер с золотыми пуговицами. В ушах у нее были золотые сережки-кольца, а на шее висела любимая подвеска со словом "мама".

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Для перелетов первая леди часто выбирает подобные образы. Не так давно ее сфотографировали в джинсах и черных балетках, которые она сочетала с этим же блейзером. Выглядела она очень стильно.

Джилл Байден с семьей / © Getty Images
Джилл Байден с семьей / Getty Images

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Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
© Getty Images
© Getty Images
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джо и Джилл Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / © Associated Press
© Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден с мужем / © Getty Images
Джилл Байден с семьей / © Getty Images
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / © Instagram Джилл Байден
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)