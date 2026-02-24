- Дата публикации
В кожаных лосинах и питоновых сапогах: Мелания Трамп передала музею свое инаугурационное платье
Первая леди удивила выбором своего лука для мероприятия в музее.
Мелания Трамп передала свое платье, в котором она появилась на инаугурационном балу в 2025 году Национальному музею американской истории Смитсоновского института. Она приняла участие в презентации этого наряда, который теперь экспонируется с нарядами бывших первых леди — Мэри Линкольн, Жаклин Кеннеди и Мишель Обамы.
Платье для инаугурационного бала для госпожи Трамп сшил дизайнер Эрве Пьер. Это элегантное белое платье макси без бретелек, украшенное черной лентой по всей длине.
К наряду прикреплена репродукция бриллиантовой броши 1955 года от бренда Harry Winston — с оригиналом такой броши первая леди была на балу.
Для мероприятия в музее Мелания выбрала довольно странный для такого события образ. На ней было черное укороченное двубортное пальто с широкими лацканами от Bottega Veneta, черный свитер с высокой горловиной, черные кожаные лосины и черные сапоги с питоновым тиснением от Christian Louboutin.
У первой леди была красивая укладка с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр.
Напомним, Мелания Трамп надела на официальный ужин блестящие серебряные брюки вместо платья.