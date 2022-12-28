В кожаных штанах и кедах: Джилл Байден в повседневном луке уехала на остров в Карибском море

Президентские супруги с семьей встретят Новый год на Американских Виргинских островах.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объектив фотографов, когда шли на борт Marine One на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Они с семьей отправились на остров Санта-Крус в Карибском море, Американские Виргинские острова, чтобы отпраздновать Новый год.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вместе с президентскими супругами были их дети и внуки, с которыми они делали селфи.

Фото: Associated Press

Для перелета первая леди выбрала повседневный образ. На ней были черный жакет, кожаные черные брюки и белые кеды. Вокруг шеи Джилл обмотала голубой шарф.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий костюм, светлую рубашку и черные туфли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джо и Джилл Байдены по случаю Рождества отправили подарки украинским онкобольным детям, которые лечатся сейчас в Штатах.

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