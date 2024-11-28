В кожаных штанах и очках-авиаторах: папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга

Папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга в центре Нантакета, Массачусетс. Первая леди ходила по магазинам вместе со своей дочерью Эшли Байден.

Эшли и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела стильно. Она была одета в графитовый жакет, белый вязаный свитер и коричневые кожаные обтягивающие брюки. На шее Джилл завязала молочный шарф с бахромой.

Джилл и Эшли Байден / Фото: Associated Press

Наряд первая леди дополнила черными замшевыми ботильонами на стойких каблуках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Госпожа Байден, как всегда, была с красивой укладкой с локонами, с кольцами на руке, золотыми серьгами-кольцами в ушах и деликатными цепочками на шее: на одной была надпись Mama, а на другой – каплевидная подвеска с бриллиантами и большим сапфиром. Аутфит она завершила стильными очками-авиаторами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Эшли выбрала для своего выхода пальто травяного цвета, белый свитер, синие джинсы, черные ботильоны и черные очки.

Напомним, Джилл Байден в цветочном платье от бренда Oscar de la Renta сияла на прощальном вечере в Белом доме.

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