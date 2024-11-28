В кожаных штанах и очках-авиаторах: папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга

Первая леди США с дочерью сходила за покупками.
Папарацци подловили Джилл Байден во время шопинга в центре Нантакета, Массачусетс. Первая леди ходила по магазинам вместе со своей дочерью Эшли Байден.
Первая леди выглядела стильно. Она была одета в графитовый жакет, белый вязаный свитер и коричневые кожаные обтягивающие брюки. На шее Джилл завязала молочный шарф с бахромой.
Наряд первая леди дополнила черными замшевыми ботильонами на стойких каблуках.
Госпожа Байден, как всегда, была с красивой укладкой с локонами, с кольцами на руке, золотыми серьгами-кольцами в ушах и деликатными цепочками на шее: на одной была надпись Mama, а на другой – каплевидная подвеска с бриллиантами и большим сапфиром. Аутфит она завершила стильными очками-авиаторами.
Эшли выбрала для своего выхода пальто травяного цвета, белый свитер, синие джинсы, черные ботильоны и черные очки.
Напомним, Джилл Байден в цветочном платье от бренда Oscar de la Renta сияла на прощальном вечере в Белом доме.
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