В кожаных штанах и в объятиях красавчика: Брижит Макрон сфотографировали на фэшн-показе Louis Vuitton

Первая леди Франции часто выбирает для своих луков наряды от французского Дома моды авторства Гескьера.

Брижит Макрон стала почетной гостьей на показе коллекции осень/зима 2025-2026 бренда Louis Vuitton. Фотографы запечатлели, как к ней подошел креативный директор женских коллекций Модного дома Николя Гескьера, с которым она давно хорошо дружит, и они обнялись.

Николя Гескьера и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

На фэшн-шоу первая леди появилась в стильном аутфите. На ней был синий приталенный жакет и черные кожаные брюки, которые она скомбинировала с черными ботильонами с фирменной монограммой бренда и на шпильках.

Николя Гескьера и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит сделала элегантную прическу с пучком и завершила лук лаконичными серьгами и кольцами с камнями.

Николя Гескьера и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в платье с тигровым принтом и ботфортами на шпильках предстала на показе бренда Stella McCartney.

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