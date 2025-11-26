- Дата публикации
В красивом бельевом платье: принцесса Мария-Олимпия на открытии рождественской елки в Лондоне
Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила открытие торжественной рождественской елки.
Принцесса Греческая и Датская Мария-Олимпия вчера присутствовала на открытии рождественской елки Burberry и Claridge’s 2025 в отеле Claridge’s в Лондоне.
Принцесса появилась на мероприятии в платье в бельевом стиле на бретельках, с кружевной вышивкой на лифе и на подоле. К луку подобрала песочные туфли-лодочки на каблуках, металлическое колье на шее с мелкой россыпью камней и серьги в таком же стиле в уши. Волосы принцессы были распущены, а в макияже она сделала акцент на натуральные оттенки.
