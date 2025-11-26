ТСН в социальных сетях

Общество
168
1 мин

В красивом бельевом платье: принцесса Мария-Олимпия на открытии рождественской елки в Лондоне

Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила открытие торжественной рождественской елки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Греческая и Датская Мария-Олимпия вчера присутствовала на открытии рождественской елки ​​Burberry и Claridge’s 2025 в отеле Claridge’s в Лондоне.

Принцесса появилась на мероприятии в платье в бельевом стиле на бретельках, с кружевной вышивкой на лифе и на подоле. К луку подобрала песочные туфли-лодочки на каблуках, металлическое колье на шее с мелкой россыпью камней и серьги в таком же стиле в уши. Волосы принцессы были распущены, а в макияже она сделала акцент на натуральные оттенки.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, как первая леди США Мелания Трамп встретила рождественскую елку возле Белого дома. Это ежегодная традиция, которая знаменует начало праздничного сезона в резиденции президента США.

168
