В красивом бельевом платье: принцесса Мария-Олимпия на открытии рождественской елки в Лондоне

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Греческая и Датская Мария-Олимпия вчера присутствовала на открытии рождественской елки ​​Burberry и Claridge’s 2025 в отеле Claridge’s в Лондоне.

Принцесса появилась на мероприятии в платье в бельевом стиле на бретельках, с кружевной вышивкой на лифе и на подоле. К луку подобрала песочные туфли-лодочки на каблуках, металлическое колье на шее с мелкой россыпью камней и серьги в таком же стиле в уши. Волосы принцессы были распущены, а в макияже она сделала акцент на натуральные оттенки.

