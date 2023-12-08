В красивом белом наряде: принцесса Кейт записала обращение в преддверии рождественского концерта

Принцесса Уэльская записала традиционное видео в преддверии ее третьего рождественского концерта, который состоится сегодня в Вестминстерском аббатстве.

В соцсетях принца и принцессы Уэльской опубликовали ее короткое обращение в преддверии концерта "Вместе на Рождество".

Команда Кейт поделилась записанным заранее рекламным роликом, который транслировался на канале ITV1 в Великобритании.

"Присоединяйтесь ко мне в канун Рождества для специального гимна, когда мы говорим сердечное спасибо всем, кто поддерживает самых маленьких членов нашего общества в эти решающие ранние годы", — сказала принцесса Кейт в сообщении, которое транслировалось на ITV1. Кейт появилась перед камерой в белом жакете, который переливался стразами от SELF-PORTRAIT и в серьгах J.Crew с жемчугом и кристаллами. Ее волосы были распущены, а на лице легкий дневной макияж.

Looking forward to this evening with @earlychildhood and for you all to join us on @ITV this Christmas Eve https://t.co/Yk7jB66TUO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 8, 2023

В этом году концерт будет связан с кампанией принцессы Уэльской Shaping Us, проводимой Центром раннего детства Королевского фонда, и будет освещать инициативу Кейт в области раннего детства, стартовавшую в январе 2023 года.

В Instagram также было опубликовало забавное видео в котором показали, как гости концерта получила свои приглашения.

Напомним, Кейт возглавила и провела первый рождественский концерт Royal Carols: Together at Christmas в декабре 2021 года, чтобы воздать должное невероятной работе отдельных лиц и организаций по всей Великобритании, которые поддерживали свои сообщества во время пандемии COVID. В 2022 году концерт был посвящен памяти королевы Елизаветы II.

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