ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

В красивом бордовом аутфите: герцогиня Эдинбургская посетила Южный Йоркшир

Герцогиня Эдинбургская посетила вчера с визитом Южный Йоркшир.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи побывала в Скиллс-стрит в Ротерхэме и приехала туда, чтобы узнать о работе этого учреждения.

Для поездки герцогиня выбрала новый бордовый наря: пальто от Maison Alaia, а также вязаное платье миди с поясом от этого же бренда и дополнила образ новой сумкой через плечо от Sophie Habsburg и сапогами Jimmy Choo на каблуках.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня надела свои любимые золотые серьги Giulia Barela Jewelry, которые в последнее время носит очень часто и золотую цепочку с подвесками Sophie Habsburg. Выглядела в таком образе Софи великолепно.

Напомним, недавно герцогиня наблюдала за игрой сборной Англии по хоккею на траве в Национальном спортивном центре Бишам-Эбби в Марлоу, куда приехала в черном жакете, узких брюках и сапогах на каблуках.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie