В красивом бордовом аутфите: герцогиня Эдинбургская посетила Южный Йоркшир

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи побывала в Скиллс-стрит в Ротерхэме и приехала туда, чтобы узнать о работе этого учреждения.

Для поездки герцогиня выбрала новый бордовый наря: пальто от Maison Alaia, а также вязаное платье миди с поясом от этого же бренда и дополнила образ новой сумкой через плечо от Sophie Habsburg и сапогами Jimmy Choo на каблуках.

Герцогиня надела свои любимые золотые серьги Giulia Barela Jewelry, которые в последнее время носит очень часто и золотую цепочку с подвесками Sophie Habsburg. Выглядела в таком образе Софи великолепно.

Напомним, недавно герцогиня наблюдала за игрой сборной Англии по хоккею на траве в Национальном спортивном центре Бишам-Эбби в Марлоу, куда приехала в черном жакете, узких брюках и сапогах на каблуках.