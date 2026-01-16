- Дата публикации
В красивом бордовом аутфите: герцогиня Эдинбургская посетила Южный Йоркшир
Герцогиня Эдинбургская посетила вчера с визитом Южный Йоркшир.
Софи побывала в Скиллс-стрит в Ротерхэме и приехала туда, чтобы узнать о работе этого учреждения.
Для поездки герцогиня выбрала новый бордовый наря: пальто от Maison Alaia, а также вязаное платье миди с поясом от этого же бренда и дополнила образ новой сумкой через плечо от Sophie Habsburg и сапогами Jimmy Choo на каблуках.
Герцогиня надела свои любимые золотые серьги Giulia Barela Jewelry, которые в последнее время носит очень часто и золотую цепочку с подвесками Sophie Habsburg. Выглядела в таком образе Софи великолепно.
Напомним, недавно герцогиня наблюдала за игрой сборной Англии по хоккею на траве в Национальном спортивном центре Бишам-Эбби в Марлоу, куда приехала в черном жакете, узких брюках и сапогах на каблуках.