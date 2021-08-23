В красивом цветочном платье: герцогиня Корнуольская почитала в саду

Публике стал доступен новый потрясающий портрет герцогини Корнуольской Камиллы.
Снимок 74-летней супруги принца Чарльза опубликовали на странице ее книжного клуба в Instagram. На фотографии, сделанной Дженнифер Паттисон в саду дома Хайгроув, герцогиня Корнуольская запечатлена в синем платье в принт и с идеальной укладкой. Камилла расслабляется с книгой в руках сидя на деревянной скамейке.
Подпись к фотографии гласит: "Мое представление о совершенстве - это сидеть в саду чудесным вечером с книгой", говорит Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуольская.
Прошлым летом после успеха своего закрытого клуба для чтений, герцогиня Камилла запустила проект, который получил название "Читальный зал герцогини Корнуольской". Она выпускает ролики, в которых делится с публикой своими рекомендациями относительно чтения литературы, темами для обсуждения, а также интервью с авторами, пишет Hello!. Клуб работает уже третий сезон и продолжит свою деятельность и дальше.
Читайте также: Что случилось: герцогиня Корнуольская затаила обиду на Меган Маркл