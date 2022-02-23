В красивом голубом платье: как королева Елизавета II с принцем Филиппом путешествовала на остров Тортола

В молодости королева Елизавета II много путешествовала.

Сегодня нам попался вот этот архивный снимок, на нем королева Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский запечатлены во время визита на остров Тортола, главный остров Британских Виргинских островов. Фото было сделано 23 февраля 1966 года, спустя 14 лет после того, как Елизавета II вступила на престол.

Пhинц Филипп и королева Елизавета II / Associated Press

Ее Величество одета в красивое голубое платье в мелкую клетку, а к наряду подобран голубой головной убор. Идеально подчеркивает образ жемчужное колье на шее и серьги из жемчуга. На груди у королевы была пришпилена брошка. Фото было сделано в момент, когда Елизавета внимательно смотрит на своего мужа принца Филиппа. А серьезный герцог одет в серый костюм, светлую рубашку и галстук.

Рука об руку Филипп и Елизавета прожили долгую и счастливую жизнь и были вместе более 74 лет, до тех пор, пока в апреле 2021 года принц Филипп не скончался.

Королева Елизавета II и принц Филипп на отдыхе, 2003 год / Getty Images

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