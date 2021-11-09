В красивом изумрудном платье: королева Максима с супругом прибыла в Норвегию

Этой осенью королева Нидерландов Максима все чаще выбирает изумрудные оттенки нарядов, в которых выглядит очень гармонично.

Сегодня Максима и ее супруг король Виллем-Александр прибыли с визитом в Норвегию, их приветствовали в Королевском дворце король Норвегии Харальд V, его супруга королева Соня и кронпринцесса Метте-Марит на официальной церемонии встречи в Осло.

Сообщается, что нидерландские король и королева будут находиться в Норвегии с четырехдневным государственным визитом.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Королева Максима выглядела потрясающе в изумрудном платье, которое было с интересным декором на декольте, его она сочетала со светлыми перчатками и клатчем, а также изумрудный платок держала в руках. Обута Максима была в светлые кожаные туфли-лодочки, в руках у нее также был красивый букет цветов, а образ дополняли серьги-висюльки с изумрудными камнями.

Очень элегантно выглядела королева Соня в голубом пальто и таком же головном уборе, а также в высоких кожаных сапогах. А ее невестка кронпринцесса Метте-Марит была в сером платье в складку на подоле, серый платок набросила на плечи и обула нюдовые туфли-лодочки, а в руках держала маленький серый клатч. Белые волосы ее были собраны сзади заколкой, а в ушах были серьги-висюльки с жемчужными камнями.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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