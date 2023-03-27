В красивом кафтане: королева Рания очаровала образом на светском мероприятии

В Иордании продолжается Рамадан, который начался 23 марта и продлится месяц. Королева Рания поделилась новым фото с очередного ифтара.
Ифтар – это вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.
Ее Величество опубликовала фото с мероприятия и написала в подписи к снимку: "Сегодня мы отлично провели время на ифтаре с молодыми мужчинами и женщинами со всех уголков нашей прекрасной страны".
Рания была облачена в этот вечер в синий креповый кафтан с поясом от бренда Taller Marmo, дополнив образ красивой укладкой и макияжем.
Раньше королева Рания делилась фото со своего семейного ужина, на котором появилась в красивом макси-платье черного цвета с синими деталями в виде пояса, воротника и бахромы на подоле. Образ королева дополнила черной сумкой и остроносой обувью на каблуках.
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