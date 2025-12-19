- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 1 мин
В красивом костюме и лубутенах: Иванка Трамп на саммите в университете
Дочь президента США в образе total black выступила на мероприятии.
Иванка Трамп приняла участие в Yale CEO Summit, который состоялся в Йельском университете. В Instagram Stories она выложила снимки оттуда.
Для своего появления бизнесвумен выбрала красивый деловой костюм черного цвета, состоящий из юбки-карандаша и приталенного жакета с асимметричным бортом. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком.
Аутфит Иванка дополнила черными туфлями на шпильках Christian Louboutin с фирменной красной подошвой.
У нее была идеально ровная укладка, макияж с бежевой помадой, лаконичные серьги в ушах и кольцо с бриллиантом на руке.
