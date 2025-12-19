ТСН в социальных сетях

В красивом костюме и лубутенах: Иванка Трамп на саммите в университете

Дочь президента США в образе total black выступила на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп приняла участие в Yale CEO Summit, который состоялся в Йельском университете. В Instagram Stories она выложила снимки оттуда.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Для своего появления бизнесвумен выбрала красивый деловой костюм черного цвета, состоящий из юбки-карандаша и приталенного жакета с асимметричным бортом. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Аутфит Иванка дополнила черными туфлями на шпильках Christian Louboutin с фирменной красной подошвой.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

У нее была идеально ровная укладка, макияж с бежевой помадой, лаконичные серьги в ушах и кольцо с бриллиантом на руке.

Напомним, Иванка Трамп показала подросшую дочь Арабеллу в платье.

