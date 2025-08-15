- Дата публикации
В красивом луке и с волнистыми локонами: принцесса Раджва сходила с мужем на встречу
Иорданский кронпринц Хусейн и его супруга принцесса Раджва впервые за долгое время появились на публичном мероприятии.
Супруги встретились с учениками, которые преуспели в старшей школе и получили очень высокие средние баллы, чтобы поздравить их.
Кронпринц Хусейн поделился фото в своем аккаунте в Instagram, написав:
«Сегодня группа перспективных юношей и девушек пожинает плоды своего упорного труда. Поздравляю вас и ваши семьи с выдающимися результатами на экзамене на аттестат об общем среднем образовании. Желаю вам дальнейших успехов в учебе и карьере».
Принцесса Раджва приехала на встречу в трикотажном топе Сhatsbycdam и брюках ALAÏA, ее волосы красиво спадали легкими волнами на плечи, на лице был макияж, а в ушах серьги в форме сердца от Hajar Jewelry. Кронпринц был в черном костюме и белой рубашке на встрече.
Напомним, недавно, 3 августа, дочери Хусейна и Раджвы — принцессе Иман — исполнился один год. Мы вспоминали, как прошел ее первый год и публиковали милые фотографии принцессы.