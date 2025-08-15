В красивом луке и с волнистыми локонами: принцесса Раджва сходила с мужем на встречу

Кронпринц Хусейн и кронпринцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Реклама

Супруги встретились с учениками, которые преуспели в старшей школе и получили очень высокие средние баллы, чтобы поздравить их.

Кронпринц Хусейн поделился фото в своем аккаунте в Instagram, написав:

«Сегодня группа перспективных юношей и девушек пожинает плоды своего упорного труда. Поздравляю вас и ваши семьи с выдающимися результатами на экзамене на аттестат об общем среднем образовании. Желаю вам дальнейших успехов в учебе и карьере».

Реклама

Принцесса Раджва приехала на встречу в трикотажном топе Сhatsbycdam и брюках ALAÏA, ее волосы красиво спадали легкими волнами на плечи, на лице был макияж, а в ушах серьги в форме сердца от Hajar Jewelry. Кронпринц был в черном костюме и белой рубашке на встрече.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджвар / © Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, недавно, 3 августа, дочери Хусейна и Раджвы — принцессе Иман — исполнился один год. Мы вспоминали, как прошел ее первый год и публиковали милые фотографии принцессы.