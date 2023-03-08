В красивом луке, но с несвежим маникюром: новый выход королевы Максимы в Словакии

Нидерландская королевская чета все еще находится в Словакии с официальным трехдневным визитом.
Сегодня король Виллем-Александр и его супруга королева Максима принимали участие в бизнес-форуме "Будущее уже сейчас" в замке Братислава.
51-летняя королева появилась на мероприятие в черно-белом платье и черном кейп-пальто в тон которому подобрала широкополую шляпу. Обута Ее Величество была в серо-черные туфли на устойчивых квадратных каблуках, а в руках несла небольшую сумку от Chanel.
Максима сделала насыщенный макияж глаз, надела жемчужные серьги и широкий жемчужный браслет на запястье. Также на ее запястьях красовалось несколько золотых украшений. На пальце тоже сверкало жемчужное кольцо.
Ногти Максимы были накрашены темно-бордовым лаком и было заметно, что ее маникюр не первой свежести. Обычно королевская особа тщательно следит за своим маникюром, но в этот раз, видимо, не успела посетить мастера.
Напомним, король и королева Нидерландов прибыли с официальным визитом в Словакию вчера и встретились с президентом Зузаной Чапутовой на официальной церемонии приветствия в президентском дворце.
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