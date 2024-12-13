В красивом мерцающем платье: беременная принцесса София подчеркнула заметно округлившийся живот

Мероприятие прошло в Королевском дворце в Стокгольме, а снимком поделились в аккаунте шведской королевской семьи в Instagram.

"Мы хотели бы поблагодарить всех причастных за очень торжественный и хорошо организованный Нобелевский день в Концертном зале и мэрии.

Всегда приятно вновь встретиться с лауреатами Нобелевской премии в Королевском дворце 11 декабря.

Спасибо за два дня, наполненных увлекательными и интересными беседами!", - говорится в подписи.

40-летняя принцесса София, которая сейчас беременна четвертым ребенком, выбрала для выхода в свет мерцающее платье, усыпанное пайетками с вырезом "лодочка" и надела тиару. Наряд хорошо подчеркивал живот Софии. Родить принцесса должна в феврале.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, на приеме в Стокгольмской ратуше принцесса София появилась в кобальтовом платье, обута в туфли-лодочки оттенка металлик и в руках держала миниатюрный черный клатч. Наряд как раз наоборот скрывал ее живет и очень удачно сидел на ее фигуре.

Принцесса София / Фото: Getty Images

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