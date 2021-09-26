В красивом наряде и с повязкой на руке: королева Максима вышла на красную дорожку

В красивом наряде и с повязкой на руке: королева Максима вышла на красную дорожку

Король и королева Нидерландов посетили светское мероприятие в Утрехте.

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили мероприятие, посвященное празднованию 100-летнего юбилея нидерландского общества Баха в концертном зале Тиволи-Вреденбург, в Утрехте.

На красную дорожку 50-летняя королева-консорт вышла в песочно-бежевой блузке с полупрозрачной ткани и с цветком сбоку и очень широких брюках. В руках Максима держала платок и маленький клатч, подобранный в тон наряда с камнями. У королевы был светлый маникюр, а на запястье правой руки была повязка, видимо, Ее Величество повредила связки или как-то травмировалась.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Образ Максимы дополняли красивые серьги каплевидной формы, достаточно насыщенный макияж на лице, а волосы были собраны в прическу. Видно, что королева не прибегает к инъекциям красоты, на ее лице много морщин, но все равно Максима выглядит отлично.

Ее супруг был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук в крапинку, а обут в черные кожаные туфли.

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