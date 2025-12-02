В красивом наряде и с сумкой Dior: принцесса Мари-Шанталь с мужем-принцем посетила церемонию в Лондоне

Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос / © Getty Images

Королевские особы присутствовали на церемонии Fashion Awards 2025, лондонском Альберт-холле — месте, часто посещаемом членами британской королевской семьи.

Принцесса Мари-Шанталь вышла в светское общество в кремовой рубашке с бантом на шее и макси-юбке, подобранной в тон с высокой талией. Она распустила белокурые волосы, сделала макияж глаз со стрелками и блестящими тенями на веках и красной помадой подчеркнула губы. В ушах у Мари-Шанталь были золотые серьги, а в руках она держала сумку Lady Dior — любимый аксессуар покойной принцессы Уэльской Дианы.

Ее супруг принц Павлос надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Пара вместе позировала перед камерами фотографов.

Напомним, на этом же модном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Среди них была и актриса Шерон Стоун, выбравшая для выхода в свет стильный брючный костюм.