В красивом наряде и с сумкой Dior: принцесса Мари-Шанталь с мужем-принцем посетила церемонию в Лондоне
Греческая принцесса Мари-Шанталь и ее муж принц Павлос посетили светскую церемонию в Лондоне.
Королевские особы присутствовали на церемонии Fashion Awards 2025, лондонском Альберт-холле — месте, часто посещаемом членами британской королевской семьи.
Принцесса Мари-Шанталь вышла в светское общество в кремовой рубашке с бантом на шее и макси-юбке, подобранной в тон с высокой талией. Она распустила белокурые волосы, сделала макияж глаз со стрелками и блестящими тенями на веках и красной помадой подчеркнула губы. В ушах у Мари-Шанталь были золотые серьги, а в руках она держала сумку Lady Dior — любимый аксессуар покойной принцессы Уэльской Дианы.
Ее супруг принц Павлос надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Пара вместе позировала перед камерами фотографов.
Напомним, на этом же модном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Среди них была и актриса Шерон Стоун, выбравшая для выхода в свет стильный брючный костюм.