ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

В красивом наряде и с сумкой Dior: принцесса Мари-Шанталь с мужем-принцем посетила церемонию в Лондоне

Греческая принцесса Мари-Шанталь и ее муж принц Павлос посетили светскую церемонию в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос

Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос / © Getty Images

Королевские особы присутствовали на церемонии Fashion Awards 2025, лондонском Альберт-холле — месте, часто посещаемом членами британской королевской семьи.

Принцесса Мари-Шанталь вышла в светское общество в кремовой рубашке с бантом на шее и макси-юбке, подобранной в тон с высокой талией. Она распустила белокурые волосы, сделала макияж глаз со стрелками и блестящими тенями на веках и красной помадой подчеркнула губы. В ушах у Мари-Шанталь были золотые серьги, а в руках она держала сумку Lady Dior — любимый аксессуар покойной принцессы Уэльской Дианы.

Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос / © Getty Images

Принцесса Мари-Шанталь и принц Павлос / © Getty Images

Ее супруг принц Павлос надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Пара вместе позировала перед камерами фотографов.

Напомним, на этом же модном мероприятии присутствовали многие знаменитости. Среди них была и актриса Шерон Стоун, выбравшая для выхода в свет стильный брючный костюм.

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie