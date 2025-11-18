- Дата публикации
В красивом наряде и с ярким маникюром: королева Рания в элегантном луке приехала на встречу
Королева Иордании поделилась в Instagram новыми снимками.
Королева Рания провела время с женщинами из Аль-Мафрака в Умм-эль-Джималь и поделилась впечатлением об этой встрече.
«Ваше тепло и доброта сделали визит еще более запоминающимся! Спасибо за ваш радушный прием», — написала в подписи под несколькими опубликованными в Сети снимками Рания.
Ее Величество приехала на встречу одета в белое платье-рубашку с пуговицами и широким кремовым поясом, подчеркивающим талию, а сверху набросила объемное пальто. Ее образ был дополнен стильными золотыми серьгами-висюльками, красивым макияжем, а волосы она собрала в прическу. На пальце у королевы было золотое кольцо, а маникюр она сделала в темно-бордовом цвете.
Напомним, недавно королева Рания вернулась из Мюнхена, где она выступила на саммите One Young World Summit.