Общество

Общество
114
1 мин

В красивом наряде и с ярким маникюром: королева Рания в элегантном луке приехала на встречу

Королева Иордании поделилась в Instagram новыми снимками.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания провела время с женщинами из Аль-Мафрака в Умм-эль-Джималь и поделилась впечатлением об этой встрече.

«Ваше тепло и доброта сделали визит еще более запоминающимся! Спасибо за ваш радушный прием», — написала в подписи под несколькими опубликованными в Сети снимками Рания.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество приехала на встречу одета в белое платье-рубашку с пуговицами и широким кремовым поясом, подчеркивающим талию, а сверху набросила объемное пальто. Ее образ был дополнен стильными золотыми серьгами-висюльками, красивым макияжем, а волосы она собрала в прическу. На пальце у королевы было золотое кольцо, а маникюр она сделала в темно-бордовом цвете.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно королева Рания вернулась из Мюнхена, где она выступила на саммите One Young World Summit.

114
