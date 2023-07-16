В красивом наряде от украинского бренда и на шпильках: Елена Зеленская продемонстрировала изысканный образ

Первая леди Украины продемонстрировала лук от одного из своих любимых брендов.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская вчера, 15 июля, встречали у себя в гостях, в Мариинском дворце, президента Южной Кореи Юн Сук Ель и его супругу Ким Кеон Хи, прибывших в Киев с необъявленным визитом.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первые леди посетили Центр защиты прав ребенка, в котором проводят опрос детей, ставших свидетелями или потерпевшими от военных преступлений России, подверглись депортации на территорию РФ или на временно оккупированные территории Украины.

Ким Кеон Хи и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Главная миссия Центра – восстановление человеческих (в этом случае – детских) прав. Восстановление безопасности, уважения, внимания, и, главное, – справедливости, а значит – еще и наказание для обидчиков, как бы далеко они ни находились", – отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президентские супруги Украины и Южной Кореи посетили также Национальный заповедник "София Киевская".

Елена и Владимир Зеленски, Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день Зеленская продемонстрировала изысканный аутфит. На ней был серо-пурпурный наряд от украинского бренда A.M.G. Костюм состоял из жакета с воротником-стойкой, расклешенными рукавами три четверти, пояса-баски на завязках и юбки миди свободного кроя.

Ким Кеон Хи и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ первая леди дополнила кожаными темно-бордовыми туфлями на шпильках. Елена сделала элегантный низкий пучок, нежный макияж, украсила уши золотыми серьгами-клипсами от украинского бренда Guzema и прикрепила к жакету брошь в виде подсолнуха.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Ким Кеон Хи выбрала деловой черно-белый лук со штанами-палаццо и приталенным жакетом. Первая леди в очередной раз ошеломила своим молодым видом.

Ким Кеон Хи и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская недавно продемонстрировала деловой лук в серо-голубом костюме, состоявшем из жакета и широких брюк, и в рубашке с рюшами на воротнике-стойке, манжетах и вдоль изделия.

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