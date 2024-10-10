В красивом осеннем луке: беременная принцесса Беатрис сходила на ярмарку искусств

На ярмарку искусств Frieze беременная принцесса Йоркская приехала в черном платье длины миди и черных балетках, а поверх платья набросила винного цвета пальто с золотыми пуговицами. В руках Беа держала кожаную сумку-мешок, в которой виднелись личные предметы и бутылка воды. Принцесса собрала волосы в хвост, сделала легкий макияж и надела золотые маленькие серьги-колечки.

36-летняя королевская особа сияла улыбкой, выходя на VIP-превью мероприятия в Риджентс-парке после того, как на прошлой неделе она объявила о том, что ждет второго ребенка от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Живот у Беатрис пока что не очень заметен, хотя она умело прикрывает эту зону свободными нарядами.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, вчера папарацци запечатлели на улицах Лондона маму Беатрис – Сару Йоркскую. Герцогиня была также в отличном настроении. В своем блоге в Instagram она публично высказалась, что очень рада снова стать бабушкой.

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