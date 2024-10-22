В красивом осеннем луке и за руку с мужем: кронпринцесса Виктория на мероприятии в Берлине

Пять стран Северной Европы и Германия отметили 25-ю годовщину посольства северных стран в Берлине визитами представителей королевских семей северных стран в сопровождении министров иностранных дел и некоторых глав государств.

Кронпринцесса Виктория появилась на красной дорожке за руку с мужем и облачена в короткий пиджак цвета бордо и юбке длины миди такого же цвета. Свой красивый осенний лук будущая королева Швеции дополнила ободком на голове, клатчем в тон и кожаными перчатками, блузкой с бантом на шее и замшевыми туфлями-лодочками. Принцесса собрала волосы в низкий пучок, надела серьги-висюльки и сделала макияж. Ее муж, который держал Викторию за руку, что редкость на публике, надел темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук, а обут был в кожаные туфли.

В Instagram шведской королевской семьи поделились несколькими снимками с мероприятия. На самой церемонии кронпринцесса появилась в баклажановом бархатном платье с вырезом "лодочка" и узлом на талии.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

«Сегодня вечером собравшиеся пары глав северных государств и наследников престола являются почетными гостями на ужине с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и женой Эльке Бюденбендер в замке Бельвю. Ранее в тот же день они приняли участие в совместном празднике возле комплекса посольства Северных стран, во время которого наследная принцесса произнесла речь», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы показывали вам образ королевы Мэри с этого же мероприятия.

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