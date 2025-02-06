В красивом пальто и с брошью-пчелой: королева Камилла посетила открытие важного центра

Королева Камилла совершила сегодня визит в центр помощи жертвам сексуального насилия в Эксетере.

Супруга короля Чарльза прибыла в новый городской центр помощи жертвам сексуального насилия (SARC) и выглядела потрясающе в пальто цвета лесной травы с поясом на талии, похоже, том же, которое носила на Рождество и была с брошью-пчелой из коллекции королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Брошь украшена кабошоном тигрового глаза и рубиновыми глазами-кабошонами, а жало - линиями черной эмали. Камилла уже несколько раз носила эту брошь на публичные мероприятия. Также образ она дополнила золотыми серьгами, макияжем и прической.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В ходе сегодняшнего визита королева осмотрела новые объекты, в том числе отделения судебно-медицинской экспертизы и клинические кабинеты, а также встретилась с персоналом, который оказывает необходимую судебно-медицинскую и терапевтическую помощь пострадавшим.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла уже много лет выступает против домашнего и сексуального насилия и поддерживает организации, помогающие женщинам, столкнувшимся с этим. На мероприятии Камилла открыла мемориальную доску в честь официального открытия SARC в Эксетере.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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