В красивом пальто и меховой шляпе: королевская принцесса Анна наградила украинского студента

Королевская принцесса Анна на днях снова выполняла свои обязанности.

71-летняя дочь королевы Елизаветы II посетила от лица Ее Величества Парад суверена в Королевской военной академии в Сандхерсте. Принцесса Анна проинспектировала парад, а затем вручила награды военным, в том числе и почетный меч. Его получил студент из Украины Павел Лейси, о чем сообщает посольство Великобритании в Киеве.

Принцесса Анна / Getty Images

"Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии сухопутных войск Сандгерст, Великобритания, и получил особое отличие – Международный Меч. Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран", - гласит подпись.

Принцесса Анна в этот день появилась на публике в светло-зеленом пальто, с золотой брошью на груди, в кожаных перчатках и меховой шляпе. Под пальто на принцессе был костюм в тон пальто, также она была обута в высокие замшевые сапоги на небольших каблуках, а в руке несла черную сумку на металлическом ремешке-цепочке.

Принцесса Анна / Getty Images

В ушах у Анны были золотые серьги, а на губах - красная помада, но не такая насыщенная, какую обычно носит ее мать королева Елизавета II.

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